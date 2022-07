Activités de l’été des 7-17 ans avec l’animation sportive municipale – Dervallières Quartier Dervallières Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Activités de l'été des 7-17 ans avec l'animation sportive municipale – Dervallières Quartier Dervallières, 12 juillet 2022, Nantes.

Horaire :

Gratuit : oui Informations sur les inscriptions (fiche d’inscription, attestation d’assurance…) : metropole.nantes.fr/animation-sportive Anime ton quartier : Escalade, sports urbains, grimpe d’arbres, équitation…Jeudi 7 juillet 2022 de 16h30 à 19h : ContrieLundi 11 juillet 2022 de 15h à 19h : rue Claude LorrainLundi 1er août 2022 de 15h à 19h: rue de la PatellièreLundi 8 août 2022 de 15h à 19h: rue MeissonierMardi 16 août 2022 de 15h à 19h : rue JoncourtLundi 22 août 2022 de 15h à 19h : rue de la PatellièreLundi 29 août 2022 de 15h à 19h : rue Claude Lorrain> Inscription sur place Sport au Parc : Escalade, tyrolienne, grimpe dans les arbres…Mercredis 13 juillet, 10 août et 24 août 2022 de 15h à 19h : parc de Procé> Inscription sur place Animation sportive municipale estivale : Activités sportives et ludiques (sports collectifs, piscine, roller, sports de raquettes, skate park, patinoire…), sorties à la mer, aux bases de loisirs et à la base nautique municipale.Du 8 juillet au 31 août 2022> Sur inscription au gymnase Jean Ogé Plus d’informations : gymnase Jean Ogé, allée Sonia Delaunay, Nantes, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h – du lundi au vendredi Quartier Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100

