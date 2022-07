Activités de l’été des 7-17 ans avec l’animation sportive municipale – Clos Toreau Quartier Clos Toreau, 3 août 2022, Nantes.

Informations sur les inscriptions (fiche d'inscription, attestation d'assurance…) : metropole.nantes.fr/animation-sportive

Anime ton quartier : Hip-hop, jeux de société, panafoot, babyfoot, roller, rugby, boxe…Mardis 12, 19 et 26 juillet et 23 août 2022 de 15h à 19h : place du Pays Basque> Inscription sur place Sport au Parc : Hip-hop, puissance 4 géant, ventriglisse, babyfoot géant, escalade, tir à l’arc…Mercredis 20 juillet et 24 août 2022 de 15h à 19h : parc de la Crapaudine> Inscription sur placeAnimation sportive municipale estivale : Activités sportives et ludiques (sports collectifs, piscine, roller, sports de raquettes, skate park, patinoire…), sorties à la mer, aux bases de loisirs et à la base nautique municipale.Du 8 juillet au 31 août 2022> Sur inscription au gymnase de la Ripossière Plus d’informations : gymnase de la Ripossière, 24 rue des Gobelets, Nantes, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h – du lundi au vendredi

Quartier Clos Toreau Nantes Sud Nantes 44200

