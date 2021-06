Activités culturelles, sportives et scolaires au sein du milieu montagnard, à Morillon en Haute Savoie le sauvageon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Morillon.

du samedi 3 juillet au samedi 10 juillet à le sauvageon

* **Objectifs :** Permettre à des jeunes de quartiers prioritaires de partir à la découverte d’un autre environnement : – Favoriser le respect et la solidarité dans la vie quotidienne dans un groupe mixte – Permettre à des adolescents la remobilisation scolaire et le renforcement des apprentissages. – Permettre à ces jeunes de découvrir la pratique de nouvelles activités sportives et de s’enrichir d’expériences et de cultures nouvelles – Développer le sens de l’effort, le dépassement et la confiance en soi ainsi que l’autonomie – Leur donner la possibilité de partir en vacances. – Travailler sur l’autonomie et la vie en collectivité – Transmettre les notions de savoir vivre ensemble de citoyenneté et de laïcité – Créé une cohésion inter-structure : ce séjour réunira les structures d’animation socio-éducative et culturelle de la Rotonde et de la Cité-jardin. * **Description :** L’action consiste à mettre en œuvre le séjour tel qu’il a été préparé par les jeunes et les animateurs de deux structures d’animation (Rotonde et Cité-jardin) dès le début de l’année civile. Ce séjour sera l’occasion pour ces jeunes d’alterner la pratique d’activités sportives et culturelles dans un cadre de vie différent favorisant la vie en collectivité, le partage, la tolérance, l’entraide, la mixité filles/garçons et la solidarité. Ce séjour s’inscrit dans la continuité du travail mené autour de l’entente, de la cohésion inter-structures, du savoir vivre ensemble et de la citoyenneté avec ces jeunes. Découverte du milieu montagnard et de ses environs : – randonnées en forêt et en montagne (vallée glacière du Giffre, cascades, plateau de Saix, lac bleu de Morillon, sentiers balisés,) – grande randonnée sur deux jours avec nuit en refuge – découverte de la faune et la flore – visite de la ville de Samoëns (artisanat, rencontre avec les habitants) – découverte des métiers de l’artisanat local et du mode de vie montagnard. Pratique de nouvelles activités sportives : canoë kayak sur le lac bleu, via ferrata, spéléologie, VTT, parcours aventure, escalade. Lors de ce séjour, les matinées (de 9h30 à 12h) seront consacrées au renforcement scolaire et des compétences de manière ludique par les animateurs. L’objectif est d’apprendre en s’amusant par l’intermédiaire d’activités et d’ateliers ludo-éducatifs en utilisant la pédagogie du détour et par l’organisation d’activités d’expression orale (matchs d’improvisation, savoir argumenter et défendre un point de vue). Les jeunes et les animateurs s’attacheront à mettre en place une charte de vie collective dès le début du séjour (définition des règles de vie et du rôle de chacun). Et les soirées permettront de faire tous ensemble le bilan de la journée. * **Bénéficiaires :** Age 11/15 ans Nature des bénéficiaires : Les 15 jeunes qui bénéficient de ces séjours fréquentent toute l’année une des 3 structures d’animation socio-éducative et culturelle (LEO) de l’association IDSU de la commune de Châtenay-Malabry. Les 15 jeunes résident en quartier prioritaire Politique de la Ville et sont pour certains suivis dans le cadre du Programme de Réussite Educative ou du service de Prévention spécialisée de l’association IDSU. Ceux-ci ont également été identifiés comme ne partant pas en vacances sur la période estivale 2021 (hormis ces séjours évidemment) et comme ayant des difficultés dans le cadre des apprentissages scolaires. Autrement, afin d’identifier au mieux ces mineurs prioritaires, notamment concernant notre volonté de cibler les jeunes en besoin de renforcement des notions scolaires et d’apprentissages, nous nous sommes appuyés, non seulement sur les bilans individualisés réalisés dans le cadre du CLAS (Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité) au sein de nos 3 structures d’animation socio-éducatives et culturelles. Mais également, dans le cadre des liens étroits établis avec l’Éducation Nationale (coordinatrice REP et chefs d’établissements) sur les jeunes ciblés, notamment au sein des GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire) afin de proposer ces « colos apprenantes » aux jeunes en besoin de renforcement des notions scolaires. * **Territoire :** « LE SAUVAGEON » est un chalet montagnard de caractère, chaleureux, d’un bon confort intérieur. Il est situé légèrement à l’écart du centre de la station, à flanc de la montagne boisée, au cœur d’une clairière de plus de 5 000 m². C’est un écrin de verdure bordé par un torrent. Sur place, on trouve un terrain AGORESPACE laissé à la libre disposition des groupes (herbe synthétique) où l’on peut pratiquer plusieurs sports : football, basket, volley-ball, handball, badminton, hockey, tennis, tennis-ballon et jeux extérieurs. * **Actions de communication et de promotion auprès des familles :** Les familles sont sensibilisées par plusieurs biais. Dans un premier temps, le responsable de la structure d’animation socio-éducative et culturelle à laquelle est rattachée leur enfant, leur présente le séjour et explicite ses objectifs. Ensuite, chaque famille reçoit un dossier d’inscription regroupant l’ensemble des informations essentielles inhérentes au séjour (protocole sanitaire mis en place, emploi du temps (temps de renforcement des apprentissages et activités culturelles, sportives, de découverte et de contact avec la nature et de loisirs), charte de vie en collectivité, personnels encadrants…) En amont du séjour, une réunion d’information regroupant l’équipe encadrante, les enfants et les familles est organisée afin de présenter de manière détaillée le dispositif « colos apprenantes », les objectifs, le programme d’activités et les modalités du séjour et, enfin, le cas échéant de pouvoir répondre aux questions des familles. * **Les mesures spécifiques pour accompagner les familles :** Aide à l’écriture et au rassemblement des pièces nécessaires pour la constitution du dossier d’inscription et des modalités de paiement. Une grande majorité des familles utilise des bons CAF pour le règlement du séjour. Mode de paiement adapté, voir échelonné. * **Liste des partenaires impliqués / à impliquer :** Les différentes structures d’animation socio-éducative et culturelle de l’association IDSU. Les travailleurs sociaux du Programme de Réussite Educative. L’équipe du service de Prévention spécialisée. L’équipe pédagogique et technique du site d’accueil.

Le séjour est proposé au tarif de 80 euros, avec possibilité d’utiliser des bons CAF et d’un mode paiement adapté, voir échelonné.

le sauvageon Morillon Morillon Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T22:00:00;2021-07-05T08:00:00 2021-07-05T21:30:00;2021-07-06T08:00:00 2021-07-06T21:30:00;2021-07-07T08:00:00 2021-07-07T21:30:00;2021-07-08T08:00:00 2021-07-08T21:30:00;2021-07-09T08:00:00 2021-07-09T21:30:00;2021-07-10T08:00:00 2021-07-10T17:00:00