Activités créatives pour les enfants

Activités créatives pour les enfants, 11 mai 2022, . Activités créatives pour les enfants

2022-05-11 – 2022-05-11 Mercredi 11 mai : Atelier peinture

Mercredi 25 mai : Atelier poterie

Mercredi 8 juin : Atelier fabrique ton instrument

Mercredi 29 juin : Découvre les planètes et fabrique ton univers Ateliers ouverts pour les enfants de 2 à 10 ans – les enfants doivent être accompagné d’un adulte. Peinture, poterie, fabrication et imagination seront au rendez-vous lors des ateliers créatifs proposés par l’espace de vie sociale de Levet pour les enfants . Mercredi 11 mai : Atelier peinture

Mercredi 25 mai : Atelier poterie

Mercredi 8 juin : Atelier fabrique ton instrument

Mercredi 29 juin : Découvre les planètes et fabrique ton univers Ateliers ouverts pour les enfants de 2 à 10 ans – les enfants doivent être accompagné d’un adulte. pixabay dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville