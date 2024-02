ACTIVITÉS CHIBALL Balaruc-les-Bains, samedi 9 mars 2024.

​Le Chiball associe 5 disciplines Qi Gong, Yoga, Pilates, Feldenkrais, Relaxation). Tonicité, harmonie, sérenité et détente seront les maîtres-mots de cette activité !

Tous les samedis à Balaruc-les-Bains, vous pourrez découvrir en compagnie de Sophie BIDAN le Chiball. Pendant une heure, stimulez vos ressources naturelles d’auto-guérison tout en harmonisant votre corps et votre esprit grâce au 5 displicines qui composent le Chiball.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 17:30:00

fin : 2024-12-14

16 Avenue de la Cadole

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

