2022-08-08 – 2022-08-13

Côtes d’Armor Lancieux Initiation et découvertes, sports et loisirs tout public à la carte. Familles, adultes, ados, enfants seuls et accompagnés à partir de 6 ans. Inscription obligatoire. Tarifs variant selon les activités, allant de 1€ à 22€. Renseignements et inscription de 9h à 12h et de 14h à 18h au bureau Cap Vacances à la plage de Saint-Sieu Lancieux.

Le lundi de 9h à 12h au marché de la Houle à Saint-Briac

Initiation et découvertes, sports et loisirs tout public à la carte. Familles, adultes, ados, enfants seuls et accompagnés à partir de 6 ans. Inscription obligatoire. Tarifs variant selon les activités, allant de 1€ à 22€. Renseignements et inscription de 9h à 12h et de 14h à 18h au bureau Cap Vacances à la plage de Saint-Sieu Lancieux.

Le lundi de 9h à 12h au marché de la Houle à Saint-Briac

Le mardi de 9h à 12h au marché de Lancieux caplancieux22770@gmail.com +33 7 71 37 08 62 http://www.facebook.com/caplancieux

