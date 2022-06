Activités « Bougez à Gouarec » Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gouarec

Activités « Bougez à Gouarec » Gouarec, 8 juillet 2022, Gouarec. Activités « Bougez à Gouarec »

Foirail pour les RDV Sorties Les Halles Gouarec Côtes d’Armor Les Halles Foirail pour les RDV Sorties

2022-07-08 – 2022-07-29

Les Halles Foirail pour les RDV Sorties

Gouarec

Côtes d’Armor Découvrez les activités « Bougez à Gouarec » proposées du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022. Programme complet en pièce-jointe Org : office des sports de Saint-Nicolas-du-Pelem – Gouarec en partenariat avec la municipalité de Gouarec.

Rens. 06 08 65 33 86 +33 6 08 65 33 86 Découvrez les activités « Bougez à Gouarec » proposées du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022. Programme complet en pièce-jointe Org : office des sports de Saint-Nicolas-du-Pelem – Gouarec en partenariat avec la municipalité de Gouarec.

Rens. 06 08 65 33 86 Les Halles Foirail pour les RDV Sorties Gouarec

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Gouarec Other Lieu Gouarec Adresse Gouarec Côtes d'Armor Les Halles Foirail pour les RDV Sorties Ville Gouarec lieuville Les Halles Foirail pour les RDV Sorties Gouarec Departement Côtes d'Armor

Gouarec Gouarec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouarec/

Activités « Bougez à Gouarec » Gouarec 2022-07-08 was last modified: by Activités « Bougez à Gouarec » Gouarec Gouarec 8 juillet 2022 Foirail pour les RDV Sorties Les Halles Gouarec Côtes d'Armor

Gouarec Côtes d'Armor