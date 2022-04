Activités avec l’animation sportive municipale de la Ville de Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 13:30 17:00

Gratuit : oui Inscription auprès des éducateurs ou le jour-même sur place.Modalités d’inscription sur metropole.nantes.fr/animation-sportive Pour chaque période de vacances scolaires, l’équipe de l’animation sportive municipale de la Ville de Nantes programme des sorties et activités sportives gratuites, chaque jour du lundi au vendredi, pour tous les jeunes Nantais de 7 à 17 ans. Du 11 au 22 avril 2022, du sport dans tous les quartiers. Parmi les activités proposées pour les vacances de printemps : jeux de raquette, football, handball, basketball, vtt, triathlon, escalade, kinball, gymnastique, sorties à la piscine, à la patinoire, au skate park, à la forêt du Gâvre, ou encore à la base nautique… Les animations sont programmées par demi-journée, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h00, à l’exception de certaines sorties qui sont organisées à la journée.Le détail de la programmation par jour et par quartier, ainsi que les contacts et modalités pratiques pour s’inscrire, est à retrouver sur metropole.nantes.fr/animation-sportive. Nantes Centre et Quartiers adresse1} Nantes 44000

