Activités artistiques et culturelles à Aurigny La Hague, 16 septembre 2022, La Hague.

2022-09-16 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-18

La Hague Manche

Voyage à Aurigny pour des balades et des activités artistiques et culturelles, en partenariat avec les associations Channel Arts Cotentin, Alderney Cultural Exchange et le comité de jumelage La Hague/Aurigny. Départs en bateau de Dielette à 9h 00 le vendredi et le samedi matin.

