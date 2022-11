[Activités Adultes et Bien être / Parents enfants] Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime Plusieurs activités sur le thème du bien-être sont organisées par l’Archipel, le centre social et culturel de Dieppe : -Jeudi 1er décembre : Sophrologie adultes, 10h à l’Archipel.

-Jeudi 1er décembre: Atelier maquillage avec le Ravelin/Adultes, 14h00 à l’Archipel.

-Jeudi 1er décembre : Self-control adultes, 17h00 à l’Archipel. -Vendredi 2 décembre : Fabrication caramel de pomme/Adultes, 9h30 à l’Archipel.

-Vendredi 2 décembre : Marche nordique adultes, 13h30 à l’Archipel. -Samedi 3 décembre : Balade bois de Rosendal + atelier familles/adultes, 14h00 à l’Archipel. -Mardi 6 décembre : Atelier cuisine avec le Ravelin/Adultes, 8h30 à l’Archipel. -Jeudi 8 décembre : Sophrologie adultes, 10h00 à l’Archipel. -Lundi 12 décembre : Socio-Esthétique adultes, 14h00 à l’Archipel. -Mercredi 14 décembre : -Step adultes, 10h00 à l’Archipel.

-Mercredi 14 décembre : Fabrication décoration de noël familles/adultes, 14h00 à la maison du Pollet. -Jeudi 15 décembre : Sophrologie adultes; 10h00 à l’Archipel. -Lundi 19 décembre : Cuisine équilibrée G. Merla, 14h00 à l’Archipel. -Mardi 20 décembre : Fabrique de cadeau de noël (shampoing solide), 14h00 à la maison du Pollet. -Mercredi 21 décembre : Multisports adultes, 10h00 à l’Archipel.

-Mercredi 21 décembre : Marché de noël à Rouen, 13h30 à l’Archipel. -Jeudi 22 décembre : Spectacle de noël et passage du père noël, 14h15 à Neuville au chapiteau des Saltimbanques. -Vendredi 23 décembre : Création cartes de voeux à la résidence Victor Hugo avec les résidents, 14h00 à l’Archipel. -Lundi 26 décembre : Fabrication décoration de table de noël à base de récup, 14h00 au Pollet. -Mardi 27 décembre : Jeu ‘chasse aux trésors’ en famille, 14h00 au Pollet. -Mercredi 28 décembre : ArchiQuizz, 10h00 à l’Archipel.

