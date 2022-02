Activités ados – Films et soirée raclette Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde

Activités ados – Films et soirée raclette Lalinde, 18 février 2022, Lalinde. Activités ados – Films et soirée raclette Salle Leclerc Avenue du Général Leclerc Lalinde

2022-02-18 13:00:00 – 2022-02-18 22:00:00 Salle Leclerc Avenue du Général Leclerc

Lalinde Dordogne Lalinde EUR 5 5 L’actions Jeunes en milieu Rural vous propose pour les vacances d’hiver, des activités pour les 11 à 17 ans. Films et soirée Raclette. Respect du protocole sanitaire. Inscription obligatoire. Pass sanitaire. L’actions Jeunes en milieu Rural vous propose pour les vacances d’hiver, des activités pour les 11 à 17 ans. Films et soirée Raclette. Respect du protocole sanitaire. Inscription obligatoire. Pass sanitaire. +33 7 57 08 19 45 L’actions Jeunes en milieu Rural vous propose pour les vacances d’hiver, des activités pour les 11 à 17 ans. Films et soirée Raclette. Respect du protocole sanitaire. Inscription obligatoire. Pass sanitaire. ©pixabay.com

Salle Leclerc Avenue du Général Leclerc Lalinde

