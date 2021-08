Portets Portets Gironde, Portets Activités à foison au château de Portets Portets Portets Catégories d’évènement: Gironde

Portets Gironde Portets 2 EUR Fascinant Weekend au Château de Portets – du 15 au 17 octobre 2021 de 10h à 18h Au programme de l’événement : – Exposition inédite à Bordeaux d’Alexandre Caillarec du duo Naart. Pionnier du winepainting, un pointillisme 2.0, voici son concept : Remplacer le pinceau par le goulot d’une bouteille.

Samedi 16/10 (11h-13h), réalisation d’une œuvre en live avec une bouteille de la propriété. Le public pourra également participer sur deux toiles vierges, guidé par l’artiste. – Visites des chais & quizz enfants – Dégustation & vente de vins – Vente de chocolats grands crus par A Bordeaux je craque pour – Restauration à base de produits frais et de saison par Le Camion du Chef – Jeu de piste enfants (2€) Fascinant Weekend au Château de Portets – du 15 au 17 octobre 2021 de 10h à 18h Au programme de l’événement : – Exposition inédite à Bordeaux d’Alexandre Caillarec du duo Naart. Pionnier du winepainting, un pointillisme 2.0, voici son concept : Remplacer le pinceau par le goulot d’une bouteille.

