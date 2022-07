Activités à Bon Repos sur Blavet Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-07-18 – 2022-07-22

Côtes d’Armor Gouarec Découvrez les activités à Bon Repos sur Blavet proposées du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022. Vendredi 8 juillet : Aqua Park/Wake Board – à la journée. Tarif : 25€. RDV : Foirail de Gouarec

Lundi 18 juillet : Tir à l’Arc. Famille. 10h-12h30 Tarif : 5€. RDV : Mairie

Mardi 19 juillet : Sports Collectifs. Famille. 13h30 – 16h. Tarif : 5€. RDV : City Stade

Mercredi 20 juillet : Kayak. Famille. 13h30 – 16h. Tarif : 5€. RDV : Porche Abbaye

Jeudi 21 Juillet : Sortie Vélo. Famille. 10h – 12h30. Tarif : 5€. RDV : Porche Abbaye / Equitation Balade Famille ( 16h45-18h45). Tarif : 14€ RDV : Foirail de Gouarec

Vendredi 22 juillet : Karting. 13h – 16h45. Jeunes/Ados. Tarif : 25€. RDV : Foirail de Gouarec Org : office des sports de Saint-Nicolas-du-Pélem – Gouarec

