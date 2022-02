Activité tir à l’arc & tir à l’arc 3D à la Base Sports Loisirs Vézère Voutezac Voutezac VoutezacVoutezac Catégories d’évènement: Corrèze

Voutezac

Activité tir à l’arc & tir à l’arc 3D à la Base Sports Loisirs Vézère Voutezac Voutezac, 16 février 2022, VoutezacVoutezac. Activité tir à l’arc & tir à l’arc 3D à la Base Sports Loisirs Vézère La Lombertie Voutezac Voutezac

2022-02-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-16 16:00:00 16:00:00

Voutezac Corrèze La Lombertie Voutezac Corrèze Voutezac 14h à 16h à la Lombertie.

Nombre de place limité. Accessibilité : Tous publics à partir de 7 ans. Sur réservation. Arriver 10 min avant le début de séance. 14h à 16h à la Lombertie.

Nombre de place limité. La Lombertie Voutezac Voutezac

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OT de Brive

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Voutezac Autres Lieu Voutezac Voutezac Adresse La Lombertie Ville VoutezacVoutezac lieuville La Lombertie Voutezac Voutezac Departement Corrèze

Voutezac Voutezac VoutezacVoutezac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voutezacvoutezac/

Activité tir à l’arc & tir à l’arc 3D à la Base Sports Loisirs Vézère Voutezac Voutezac 2022-02-16 was last modified: by Activité tir à l’arc & tir à l’arc 3D à la Base Sports Loisirs Vézère Voutezac Voutezac Voutezac Voutezac 16 février 2022 Corrèze Voutezac

VoutezacVoutezac Corrèze