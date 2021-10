VoutezacVoutezac Voutezac Voutezac Corrèze, Voutezac Activité tir à l’arc 3 D à la BASE (sports loisirs de la Vézère) Voutezac Voutezac VoutezacVoutezac Catégories d’évènement: Corrèze

Voutezac

Activité tir à l’arc 3 D à la BASE (sports loisirs de la Vézère) Voutezac Voutezac, 26 octobre 2021, VoutezacVoutezac. Activité tir à l’arc 3 D à la BASE (sports loisirs de la Vézère) 2021-10-26 14:00:00 – 2021-10-26 16:00:00

Voutezac Corrèze Voutezac Corrèze Voutezac 14h à 16h au Saillant de Voutezac – 12€ par personne Activité tir à l’arc 3D, encadrée par un moniteur professionnel. Sur inscriptions au 05 55 84 73 54. Accessible aux enfants de plus de 7 ans. Arriver 10 min avant le début de la séance. 14h à 16h au Saillant de Voutezac – 12€ par personne dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT de Brive

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Voutezac Autres Lieu Voutezac Voutezac Adresse Ville VoutezacVoutezac lieuville 45.272#1.44197