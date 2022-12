Activité Snowtubing & Luge – 24/12 Aragnouet Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Catégories d’évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées

Activité Snowtubing & Luge – 24/12 Aragnouet, 24 décembre 2022, Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 . Activité Snowtubing & Luge – 24/12 PIAU ENGALY Station de Piau à la station Aragnouet Hautes-Pyrénées Station de Piau PIAU ENGALY

2022-12-24 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-24 16:45:00 16:45:00

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet

Hautes-Pyrénées La station a préparé un toboggan de neige « SNOWTUBING » pour le plaisir de la glisse avec des bouées géantes prêtées par nos animateurs.

Espace desservi par le nouveau tapis – 5 descentes = 5€

Renseignement sur place auprès de nos animateurs. Animation payante 5€ titre de transport en vente en billetterie, ou à l’Office de Tourisme et aux automates.

Rendez-vous sur l’Aire ludique de la Marmotte.

Activité modulable en fonction des conditions météo.

Prévoir votre casque et votre luge. Les bouées sont prêtées par nos animateurs. 11H00 – 16h45 N’oubliez pas d’appliquer les gestes barrière pour mieux partager ce moment de jeux : port du masque, distanciation. infos@piau-engaly.com +33 5 62 39 61 69 https://www.piau-engaly.com/ Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet

dernière mise à jour : 2022-12-15 par OT de Piau-Engaly|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aragnouet, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aragnouet à la station Adresse Aragnouet Hautes-Pyrénées OT de Piau-Engaly, CDT65 Station de Piau PIAU ENGALY Ville Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 lieuville Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Departement Hautes-Pyrénées

Aragnouet à la station Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aragnouet-ot-de-piau-engaly-cdt65/

Activité Snowtubing & Luge – 24/12 Aragnouet 2022-12-24 was last modified: by Activité Snowtubing & Luge – 24/12 Aragnouet Aragnouet à la station 24 décembre 2022 Aragnouet Hautes-Pyrénées PIAU ENGALY Station de Piau à la station Aragnouet Hautes-Pyrénées OT de Piau-Engaly|CDT65

Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Hautes-Pyrénées