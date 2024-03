Activité sensorielle Vins et Fleurs Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune, dimanche 5 mai 2024.

Quand le vin de Bourgogne rencontre l’art floral …

La Cité des Climats et vins de Bourgogne vous propose un atelier exceptionnel mêlant une dégustation de vin et la création d’un bouquet.

Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, profitez des connaissances et conseils de nos experts pour développer vos sens et votre créativité.

Cet atelier se déroule en deux parties :

Composition florale apprenez à reconnaître les fleurs de printemps puis jouez à l’apprenti-fleuriste en réalisant vous-même votre bouquet de fleurs de saison emballé prêt à (s’)offrir.

Lors de cet atelier, Camille Barnier, fleuriste chez Calice & Cie, vous guidera à chaque étape et vous conseillera en transmettant les gestes et les connaissances du fleuriste avec passion.

Calice & Cie ce sont des bouquets de fleurs françaises et de saison. S’inscrivant dans le concept de Slow Flower, Calice & Cie s’engage à valoriser les fleurs françaises le plus durablement possible et à sensibiliser les citoyens aux pratiques respectueuses de l’environnement.

Dégustation de vin Accompagné par un formateur, spécialiste de la dégustation, venez découvrir trois vins de Bourgogne différents pour une expérience multisensorielle.

Au travers d’un rosé, d’un vin blanc et d’un vin élevé en amphore, découvrez les clés pour maîtriser la dégustation !

Cette dégustation s’inspire de thématiques communes à la composition florale la couleur, les arômes et la composition. 42 42 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

