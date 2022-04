Activité physique sans faire de sport – Focus Santé UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui sans inscription dans l’amphi 400, au rez-de-chaussée Conférence-débat, ouverte à toutes et tous, traduite en LSF. Entre temps passé devant les écrans, dans les transports et l’émergence du télétravail, le manque d’activité physique est en augmentation au détriment de la santé physique et mentale. Focus Santé vous invite à comprendre pourquoi bouger est bon pour la santé, mais aussi comment bouger sans faire forcement du sport et bien entendu en se faisant plaisir.Avec le Professeur François Carré, cardiologue et maladies vasculaires, pôle sport, CHU de Rennes Dans le cadre Focus Santé, rendez-vous sont organisés par la Ville de Nantes, en partenariat avec le CHU de Nantes et Nantes Universités. UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Nantes 44000

