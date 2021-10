Activité physique avec l’équipe TR3S SPORT Ile st germain passerelle, 23 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Activité physique avec l’équipe TR3S SPORT

du samedi 23 octobre au samedi 2 juillet 2022 à Ile st germain passerelle

Retour de l’activité en plein air! Soyez au cœur de l’entrainement et venez profiter de conseils personnalisés des 2 coachs présents durant la séance qui se déroulera à l’Île Saint-Germain tous les samedis et au Parc Rodin tous les dimanches de 11h30 à 12h30. Pour votre confort et votre santé n’oubliez pas de faire une consultation au préalable avec votre médecin traitant confirmant une “non contre-indication à l’activité physique” * **Teddy, Tony et J.Baptiste vous attendent dans la bonne humeur! RDV 5′-10′.** **RDV à la passerelle de Lîle St germain les samedis et au city stade du Parc Rodin le dimanche.** Jb Tr3s Sport 0671958847 Site: [tr3ssport.fr](www.tr3ssport.fr) [Questionnaire santé](https://tr3ssport.fr/questionnaire/)

gratuit sur inscription

Chaque samedi et dimanche matin à 11h30 les coachs sportif TR3SSPORT vous encadrent pour 1h d’activité physique gratuite, adaptée à votre niveau et à votre santé.

Ile st germain passerelle quai de stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine



