du mardi 22 mars au mardi 28 juin

Ce cycle dure 3 mois et débutera par un bilan initial individuel pour évaluer vos capacités physiques. En fonction du bilan, l’enseignante APA (Activités Physiques Adaptées) vous proposera un programme adapté. A la fin du cycle, nous vous proposerons de nouveau un bilan pour mesurer l’évolution.

Sur inscription, 50€ le cycle de 3 mois

Multi Activités pour se remobiliser pendant et après votre traitement

