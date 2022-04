Activité Parent-Enfant – “Chasse au trésor, sur le dos ?!” Prissé, 16 avril 2022, Prissé.

Activité Parent-Enfant – “Chasse au trésor, sur le dos ?!” Prissé

2022-04-16 – 2022-04-16

Prissé

Activité kiné-tactile en famille pour les enfants de 2 à 6 ans.

Venez découvrir une autre façon de faire la chasse au trésor avec vos bouts de chou ! Les trésors qu’ils vont découvrir se trouvent sur votre dos, vos bras et votre tête ! Comment ?

Vos enfants vont suivre les mouvements que je leur montre en vous massant le dos, les bras et la tête ! Puis, les rôles sont inversés.

Une façon de découvrir les trésors d’amour et de bienveillance que vous leur portez dans vos cœurs ! C’est ce qu’on appelle la “communication non verbale”. Il n’y a pas que les chocolats et les cadeaux qui représentent les trésors mais aussi toute l’affection et le partage qu’ils découvriront dans le massage, à travers cette activité.

Oserez-vous vivre cette expérience ?

ateliermassage@toucherleciel.fr https://www.toucherleciel.fr/

Prissé

