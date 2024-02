Activité nature Source et vie en moyenne montagne Belmont, samedi 9 mars 2024.

Activité nature Source et vie en moyenne montagne Belmont Bas-Rhin

Venez découvrir la nature encore éveillée autour des sources de l’Ehn et de la Kirneck et cheminez entre zones humides, forêts et paysages à perte de vue. N’hésitez pas à vous munir de jumelles et de loupes pour observer de plus près la faune et la flore qui se présenteront.

Promenades guidées à destination du public familial pour découvrir le patrimoine naturel du Champ du Feu.

Inscription et/ou adhésion www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont, rubrique « Nos évènements »

Places limitées, chaussures et vêtements adaptés requis, parcours tout public. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:15:00

fin : 2024-03-09 12:15:00

150 route de La Serva

Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est contact@mnbruchepiemont.org

