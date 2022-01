Activité nature : La nature en sommeil Belmont Belmont Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-02-09 13:30:00 – 2022-02-09 16:30:00

Belmont Bas-Rhin Belmont EUR Promenades guidées à destination du public familiale pour découvrir le patrimoine naturel du Champ du Feu. Tous les mammifères n’hibernent pas, tous les oiseaux n’ont pas migré au soleil. Venez découvrir la nature en moyenne montagne au cœur de l’hiver en suivant votre guide dans une immersion ludique, poétique et sensorielle. Inscription et/ou adhésion : www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont, rubrique « Nos évènements » Places limitées, chaussures et vêtements adaptés requis, parcours tout public. +33 6 71 47 70 54 Promenades guidées à destination du public familiale pour découvrir le patrimoine naturel du Champ du Feu. Tous les mammifères n’hibernent pas, tous les oiseaux n’ont pas migré au soleil. Venez découvrir la nature en moyenne montagne au cœur de l’hiver en suivant votre guide dans une immersion ludique, poétique et sensorielle. Inscription et/ou adhésion : www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont, rubrique « Nos évènements » Places limitées, chaussures et vêtements adaptés requis, parcours tout public. Belmont

