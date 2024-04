Activité Nature Création d’un sentier féerique Passerelle Roquefort, jeudi 18 avril 2024.

Activité Nature Création d’un sentier féerique Passerelle Roquefort Landes

Tu te sens l’âme d’un artiste et la Nature t’inspire ? Alors pendant les vacances de Pâques participes à la réalisation d’un sentier féerique avec l’artiste Marc Paramelle !

Ateliers à destination des enfants à partir de 11 ans.

Sur inscription.

Il y aura de la manipulation d’outils pour réaliser des œuvres de land art avec les matériaux (bois et autre qui se trouve aux alentours)

L’atelier est en plein air, bien couvert, bien chaussé, pour un bon moment de création.

Sur inscription. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Passerelle Chemin de Coupet

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine atelier.aiaa@gmail.com

