Activité Micro-fusées – Les Bêta Makers Melle, 21 avril 2023

2023-04-21 09:30:00 – 2023-04-21 17:00:00

Les Bêta Makers

Activités à picorer pendant les vacances proposées par La Bêta Pi

Un journée = un défi

On bricole tous ensemble. On expérimente, puis on pique-nique ! On joue, bien sûr, on bricole à nouveau, on échange autour de nos réalisations et on partage le goûter (offert par la Bêta Pi)

Vendredi 21 avril de 9h30 à 17h salle du Tapis vert à Melle

Cycle Aéro-astronautique

Activité Micro-fusées (11-15 ans)

On apprend le fonctionnement d’une fusée à poudre en fabriquant la sienne des ailerons jusqu’à la coiffe ! On y met un parachute, et c’est parti pour le décollage

Inscriptions obligatoire en ligne sur labetapi.fr, rubrique Activités, Bêta Makers Melle

Une journée : 25€

2 jours : 45€

3 jours : 60€

+ 10€ de cotisation annuelle à l’association

Pique-nique à fournir par vos soins (possibilité de réchauffer sur place)

Renseignements 06 74 28 98 50

+33 6 74 28 98 50 La Bêta Pi

Salle du Tapis vert Rue du Tapis Vert Melle

