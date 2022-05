Activité : Lacq Aventure

2022-05-29 13:30:00 – 2022-05-29 18:30:00 9 EUR MAI… ENVIES D’ESCAPADE – 1 entrée achetée, 1 entrée offerte

Entrée offerte aux mamans Parcours du type “accrobranche” ainsi qu’un mini-golf suspendu, des activités sportives tout public dans un bois de 6 hectares. A vocation familiale, 12 parcours dans les arbres vous sont proposés avec notamment 6 tyroliennes dont une de 200m à 12m de haut ainsi qu’un saut de Tarzan gigantesque pour de fortes sensations. Lacq Aventure est accessible dès 2 ans avec un parcours sans baudrier qui leur est réservé. MAI… ENVIES D’ESCAPADE – 1 entrée achetée, 1 entrée offerte

