Activité insolite pour cette rentrée 2023 : jeu de piste du Louvre à Rivoli

Le samedi 30 septembre 2023

de 14h30 à 17h00

.Public adultes. payant Plein : 15 € Réduit : 12,5 € L’inspecteur Isidore Leblanc a la charge d’arrêter un certain Hermès Lupin, mais il n’y est jamais parvenu. Jusqu’à aujourd’hui? Enquêtez dans le jardin des Tuileries, autour du Louvre et du musée d’Orsay… Une découverte de Paris sous forme de jeux de piste ! Les jeux de piste de QVP Paris permettent de découvrir des lieux

connus et méconnus de Paris tout en s’amusant. Répartis en plusieurs

équipes, les participants devront trouver la solution à des énigmes,

résoudre une enquête et parcourir différents quartiers. Plusieurs jeux de piste sont actuellement proposés à Paris. Nos jeux de piste sont d’abord destinés à des participants adultes. Un véritable jeu de piste Hermès Lupin est joueur. Pour retrouver son butin, il faudra répondre

à plusieurs énigmes. L’inspecteur n’a toujours pas trouvé son

emplacement. Il a besoin d’aide, de votre aide ! Tentez de retrouver le

butin de Lupin en suivant ses instructions dans le jardin des Tuileries,

Caroussel du Louvre 75001 Paris Contact : https://qvp.redtaag.com/index.php?ev=WwVRh8 +33638589051

Détails

