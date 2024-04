Activité insolite à Paris : Venez résoudre le Mystère à Montmartre Quiveutpister Paris Paris, samedi 13 avril 2024.

Activité insolite à Paris : Venez résoudre le Mystère à Montmartre Quiveutpister Paris Paris 13 avril – 1 décembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-13 14:30

Fin : 2024-12-01 17:00

Depuis quelques jours, Jasmine en est certaine, son appartement est hanté ! Venez résoudre ce mystère au cœur de Montmartre, véritable village dans Paris. 13 avril – 1 décembre 1

Plongez au cœur de l’effervescence de Paris avec un jeu de piste Paris unique, mêlant l’excitation des escape games extérieurs à la fascination de la chasse au trésor ! Nos jeux de piste vous offrent une opportunité parfaite d’explorer les quartiers pittoresques de la capitale française à travers une enquête policière captivante, agrémentée d’anecdotes culturelles et d’informations historiques.

Quiveutpister vous propose une expérience de jeu de piste inoubliable, parfaite pour toutes les occasions : que ce soit en famille, entre amis ou entre collègues le temps d’un team building Paris, pour célébrer un EVJF Paris ou un anniversaire, notre jeu de piste est une activité divertissante et conviviale qui vous fera découvrir Paris sous un nouvel angle.

Quiveutpister Paris place marcel aymé paris Paris Paris 75018 Paris