Venez vous initier ou vous perfectionner au club de Gymnastique « L’Etoile Alençonnaise » cet été ! Différents créneaux s’offrent à vous, selon votre âge : _**JUILLET 2021**_ Le **21 juillet** de 14h à 16h pour les **8/9 ans** Le **26 juillet** de 14h à 16h pour les **10/11 ans** Le **28 juillet** de 14h à 16h pour les **12/17 ans** _**AOUT 2021**_ Le **2 et 16 août** de 14h à 16h pour les **6/7 ans** Le **4 et 18 août** de 14h à 16h pour les **8/9 ans** Le **5 août** de 14h à 16h pour les **7/10 ans** Le **9 et 23 août** de 14h à 16h pour les **10/11 ans** Le **11 août** de 14h à 16h pour les **12/15 ans** Le **25 août** de 14h à 16h pour les **12/17 ans** **5 € / après-midi** ETOILE ALENCONNAISE Section GYMNASTIQUE Rue de Verdun, 61000 ALENÇON Tél. : 02.33.29.18.98

