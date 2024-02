Activité Familles « Bêtes curieuses » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, mardi 20 février 2024.

Activité Familles « Bêtes curieuses » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

À 10h et 14h pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents.

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnée d’un guide, pour partir à l’observation d’animaux cachés dans l’architecture.

Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une cour, à l’intérieur du Cloître, de curieux motifs d’animaux ou des objets prenant leur forme.

Puis le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra réaliser son propre animal inspiré des découvertes faites pendant la visite. EUR.

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-02-20

Espace patrimoine 24 quai des Messageries

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté animation.patrimoine@chalonsursaone.fr

L’événement Activité Familles « Bêtes curieuses » Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2024-01-31 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I