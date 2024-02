Activité Familles « Au fil de l’eau » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, jeudi 29 février 2024.

Activité Familles « Au fil de l’eau » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

À 10h et 14h pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents.

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnée d’un guide, pour partir à l’observation de puits, de pompes et de fontaines.

Nous chercherons tous ensemble, au cœur des habitations ou au centre des places, les lieux où les chalonnais pouvaient s’approvisionner en eau.

Enfin le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra mettre en couleur son propre dessin. EUR.

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29

Espace patrimoine 24 quai des Messageries

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté animation.patrimoine@chalonsursaone.fr

