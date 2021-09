Activité expression corporelle créative dès 3 ans Atelier ML, 29 septembre 2021, Montreuil.

Activité expression corporelle créative dès 3 ans

du mercredi 29 septembre au mercredi 27 octobre à Atelier ML

Afin de permettre aux enfants de d’exprimer et de développer leur créativité, une activité leur est proposée à **l’atelier ML** tous les **mercredi** de **16h à 17h**. Plusieurs outils seront explorés, chaque enfant choisira celui qui lui convient et ensemble le groupe construira une histoire qui sera ensuite mise en scène par les enfants (avec l’aide de la professeur). Du mime en passant par les danses du monde (adaptées à leur psychomotricité et à leur morphologie), le théâtre, l’exploration des sons de la mer et de la terre, et, pourquoi pas, le dessin, les modes d’expressions seront transmis de manière ludique pour que les enfants puissent y intégrer leur propre interprétation. Les parents peuvent rester s’ils le souhaitent, discrètement pour ne pas perturber l’attention des enfants.

Sur inscription

Permettre aux enfants d’exprimer leur créativité à travers des outils comme les danses du monde, le mime, l’exploration des sons et le théâtre, c’est l’activité proposée à l’Atelier ML par Aurelia

Atelier ML 20 rue de l’église 93100 Montreuil Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T16:00:00 2021-09-29T17:00:00;2021-10-06T16:00:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-13T16:00:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-20T16:00:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-27T16:00:00 2021-10-27T17:00:00