Activité en famille château de Pierrefonds « On joue ensemble ? » Pierrefonds Pierrefonds SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds

Activité en famille château de Pierrefonds « On joue ensemble ? » Pierrefonds, 21 décembre 2022, Pierrefonds SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Pierrefonds. Activité en famille château de Pierrefonds « On joue ensemble ? » Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise

2022-12-21 14:30:00 – 2022-12-21 16:30:00 Pierrefonds

Oise Pierrefonds 11 Vivez une expérience entre générations 100% insolite ! Dessin à l’aveugle, jeux d’observation vertigineux et devinettes tarabiscotées, passez un moment mémorable en famille immortalisé par une photo-souvenir « historique »! Tout public, dès 4 ans.

Durée : 2h. Places limitées, réservation recommandée sur chateau-pierrefonds.fr Vivez une expérience entre générations 100% insolite ! Dessin à l’aveugle, jeux d’observation vertigineux et devinettes tarabiscotées, passez un moment mémorable en famille immortalisé par une photo-souvenir « historique »! Tout public, dès 4 ans.

Durée : 2h. Places limitées, réservation recommandée sur chateau-pierrefonds.fr pierrefonds@monuments-nationaux.fr +33 3 44 42 72 72 http://www.chateau-pierrefonds.fr/ CMN – Jennifer Bulot

Pierrefonds

dernière mise à jour : 2022-12-14 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Oise, Pierrefonds Autres Lieu Pierrefonds Adresse Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Ville Pierrefonds SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Pierrefonds lieuville Pierrefonds Departement Oise

Pierrefonds Pierrefonds SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Pierrefonds Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefonds-sim-aisneoisesomme-hdf-compiegne-pierrefonds-tourisme-pierrefonds/

Activité en famille château de Pierrefonds « On joue ensemble ? » Pierrefonds 2022-12-21 was last modified: by Activité en famille château de Pierrefonds « On joue ensemble ? » Pierrefonds Pierrefonds 21 décembre 2022 Oise Pierrefonds Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Pierrefonds Oise

Pierrefonds SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Pierrefonds Oise