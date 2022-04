Activité découverte de la nature: “Une bague à la patte” à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 3 août 2022, Braud-et-Saint-Louis.

Activité découverte de la nature: “Une bague à la patte” à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

2022-08-03 – 2022-08-03 Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Vous vous demandez toujours pourquoi certains oiseaux partent l’hiver et reviennent chez nous au printemps?

Direction le camp de baguage et réponses en direct live avec Jean-Pierre notre bagueur préféré ! Au menu de votre programme: les opérations effectuées par les mains expertes de nos passionnés d’oiseaux et surtout des rencontres avec des oiseaux que la plupart du temps on ne voit pas (ou très peu…). N’hésitez plus et réservez vite votre place !

dernière mise à jour : 2022-02-08 par