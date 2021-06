Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Activité découverte de Beaune sous forme de chasse au trésor en autonomie : La Quête de Guigone… A faire en famille ou entre amis. Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Activité découverte de Beaune sous forme de chasse au trésor en autonomie : La Quête de Guigone… A faire en famille ou entre amis. Beaune, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Beaune. Activité découverte de Beaune sous forme de chasse au trésor en autonomie : La Quête de Guigone… A faire en famille ou entre amis. 2021-07-07 – 2022-12-31

Beaune Côte-d’Or EUR 15 15 C’est vous qui gérez votre temps, vos envies de faire un break et de profiter d’un rafraîchissement en terrasse et de discuter avec les personnes que vous croiserez sur votre parcours.

Prenez le temps de prendre votre temps… Profitez du temps qui passe il est précieux. Comptant sur votre bravoure et votre esprit chevaleresque nous vous souhaitons bonne chance dans cette épreuve semée d’embûches et de belles découvertes. Une mission

100% locale

100% ludique

100% développement durable

100% non délocalisable

100% interactive

100% solidaire* Empreinte carbone : émission de CO2 n’ayant aucun impact négatif sur l’environnement.

Vous faites tout à pieds. C’est bon pour la planète et contribue à « l’embellissement de la disposition du corps ». *en participant à cette découverte vous soutenez l’esprit créatif et participez à la préservation du métier de guide-conférencier. Ce parcours a été également pensé pour les personnes à mobilité réduite. des picots et des alternatives de trajet sont proposées tout au long de cette activité. En plus du parcours, vous découvrirez, avec votre mission les goodies spécialement concoctés pour vous par les artisans de nos spécialités bourguignonnes… escapades.bourgogne@wanadoo.fr C’est vous qui gérez votre temps, vos envies de faire un break et de profiter d’un rafraîchissement en terrasse et de discuter avec les personnes que vous croiserez sur votre parcours.

Prenez le temps de prendre votre temps… Profitez du temps qui passe il est précieux. Comptant sur votre bravoure et votre esprit chevaleresque nous vous souhaitons bonne chance dans cette épreuve semée d’embûches et de belles découvertes. Une mission

100% locale

100% ludique

100% développement durable

100% non délocalisable

100% interactive

100% solidaire* Empreinte carbone : émission de CO2 n’ayant aucun impact négatif sur l’environnement.

Vous faites tout à pieds. C’est bon pour la planète et contribue à « l’embellissement de la disposition du corps ». *en participant à cette découverte vous soutenez l’esprit créatif et participez à la préservation du métier de guide-conférencier. Ce parcours a été également pensé pour les personnes à mobilité réduite. des picots et des alternatives de trajet sont proposées tout au long de cette activité. En plus du parcours, vous découvrirez, avec votre mission les goodies spécialement concoctés pour vous par les artisans de nos spécialités bourguignonnes… ©CGF dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaune Adresse Ville Beaune lieuville 47.02244#4.8368