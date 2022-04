Activité de Pâques Mareau-aux-Bois Mareau-aux-bois Catégorie d’évènement: Mareau-aux-bois

Activité de Pâques Mareau-aux-Bois, 17 avril 2022, Mareau-aux-bois. Activité de Pâques

Mareau-aux-Bois, le dimanche 17 avril à 14:00

Venez participer à l’activité de Pâques organisée par Les Sabots de Mareau. Au programme : chasse aux œufs et jeux à poney 20€ par participants.

Voir https://sites.google.com/sabotsdemareau.org/les-sabots-de-mareau//?fbclid=IwAR0v2n2Ab_e2tbJvGD0-UC1H5ziGasokWxh8F313NCin8qiDD-PPu3sdhiU

Activité de Pâques Mareau-aux-Bois 26 Route d’Escrennes, Mareau-aux-bois Mareau-aux-bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Mareau-aux-bois Autres Lieu Mareau-aux-Bois Adresse 26 Route d'Escrennes, Mareau-aux-bois Ville Mareau-aux-bois lieuville Mareau-aux-Bois Mareau-aux-bois

Activité de Pâques Mareau-aux-Bois 2022-04-17 was last modified: by Activité de Pâques Mareau-aux-Bois Mareau-aux-Bois 17 avril 2022 Mareau-aux-bois Mareau-aux-Bois Mareau-aux-bois

Mareau-aux-bois