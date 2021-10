Nernier Nernier Haute-Savoie, Nernier Activité coup de coeur :Visite guidée de Nernier: Art et architecture Nernier Nernier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Nernier

Activité coup de coeur :Visite guidée de Nernier: Art et architecture Nernier, 26 octobre 2021, Nernier. Activité coup de coeur :Visite guidée de Nernier: Art et architecture 2021-10-26 10:30:00 – 2021-10-26 Chapelle Notre Dame du Lac 299 route de la Chapelle

Nernier Haute-Savoie Nernier EUR Suivez Geneviève dans ce village pittoresque en bord du lac Léman, sur les traces de Maurice Novarina. accueil@destination-leman.com +33 4 50 72 80 21 http://www.destination-leman.com/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Nernier Autres Lieu Nernier Adresse Chapelle Notre Dame du Lac 299 route de la Chapelle Ville Nernier lieuville 46.36078#6.30598