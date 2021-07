Excenevex Excenevex Excenevex, Haute-Savoie Activité coup de coeur: Circuit découverte et dégustation Excenevex Excenevex Catégories d’évènement: Excenevex

Haute-Savoie

Activité coup de coeur: Circuit découverte et dégustation Excenevex, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Excenevex. Activité coup de coeur: Circuit découverte et dégustation 2021-07-14 17:30:00 – 2021-07-14 19:00:00 Sur la plage Avenue de la Plage

Excenevex Haute-Savoie Excenevex EUR 5 5 Accompagné d’un guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc, découvrez Excenevex autrement. Le circuit fait une halte à la Ferme de Ceresy et s’achève sur le marché estival avec une dégustation de produits locaux.



Rendez-vous: départ devant le camping Huttopia dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Excenevex, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Excenevex Adresse Sur la plage Avenue de la Plage Ville Excenevex lieuville 46.34876#6.35962