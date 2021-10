Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde, Val-de-Livenne Activité ciné Halloween Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

Val-de-Livenne

Activité ciné Halloween Val-de-Livenne, 24 octobre 2021, Val-de-Livenne. Activité ciné Halloween 2021-10-24 – 2021-10-24

Val-de-Livenne Gironde Joan vous propose pendant 3 jours des ateliers sur le thème du cinéma et d’Halloween : création d’un clip vidéo, visionnage… Joan vous propose pendant 3 jours des ateliers sur le thème du cinéma et d’Halloween : création d’un clip vidéo, visionnage… +33 7 88 10 70 61 Joan vous propose pendant 3 jours des ateliers sur le thème du cinéma et d’Halloween : création d’un clip vidéo, visionnage… Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Val-de-Livenne Autres Lieu Val-de-Livenne Adresse Ville Val-de-Livenne lieuville 45.28957#-0.56611