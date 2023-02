Activité anémomètre et girouette – Les Bêta Makers Melle Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Melle

Activité anémomètre et girouette – Les Bêta Makers Melle, 13 février 2023, Melle . Activité anémomètre et girouette – Les Bêta Makers Rue du Tapis Vert Salle du Tapis vert Melle Deux-Sèvres Salle du Tapis vert Rue du Tapis Vert

2023-02-13 09:30:00 – 2023-02-13 17:00:00

Salle du Tapis vert Rue du Tapis Vert

Melle

Deux-Sèvres Les Bêta Makers Activités à picorer pendant les vacances proposées par La Bêta Pi Un journée = un défi

On bricole tous ensemble. On expérimente, puis on pique-nique ! On joue, bien sûr, on bricole à nouveau, on échange autour de nos réalisations et on partage le goûter (offert par la Bêta Pi) Lundi 13 février de 9h30 à 17h salle du Tapis vert à Melle

Cycle Météo

Activité anémomètre et girouette (6-10 ans) Après avoir compris que le vent, c’est de l’air en mouvement, on construit les outils qui permettent de mesurer la vitesse et sa direction Inscriptions obligatoire en ligne sur labetapi.fr, rubrique Activités, Bêta Makers Melle Une journée : 25€

2 jours : 45€

3 jours : 60€

+ 10€ de cotisation annuelle à l’association Pique-nique à fournir par vos soins (possibilité de réchauffer sur place) Renseignements 06 74 28 98 50 Les Bêta Makers Activités à picorer pendant les vacances proposées par La Bêta Pi

Lundi 13 février de 9h30 à 17h salle du Tapis vert à Melle Cycle Météo

Activité anémomètre et girouette (6-10 ans) Inscriptions obligatoire en ligne sur labetapi.fr

Renseignements 06 74 28 98 50 +33 6 74 28 98 50 La Bêta Pi Philippe.WALL

Salle du Tapis vert Rue du Tapis Vert Melle

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Sèvres Salle du Tapis vert Rue du Tapis Vert Ville Melle lieuville Salle du Tapis vert Rue du Tapis Vert Melle Departement Deux-Sèvres

Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Activité anémomètre et girouette – Les Bêta Makers Melle 2023-02-13 was last modified: by Activité anémomètre et girouette – Les Bêta Makers Melle Melle 13 février 2023 Deux-Sèvres Melle Rue du Tapis Vert Salle du Tapis Vert Melle Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres