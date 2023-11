Activisme climatique : du légal au légitime ? Rencontre-débat Bibliothèque Sainte-Barbe Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Le lundi 04 décembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Comment agir aujourd’hui pour sensibiliser l’opinion à l’urgence climatique et pousser les pouvoirs publics à prendre des mesures efficaces ? Au militantisme classique ont succédé des formes d’activisme plus radicales, n’hésitant plus à transgresser la loi et s’exposant aux risques d’une répression drastique.

« Je

bois devant vous un verre d’eau précieuse… » En 1974, René Dumont, premier

candidat écologiste à l’élection présidentielle, brandissait un verre d’eau

à la télévision pour sensibiliser le grand public au gaspillage et l’alerter

sur la catastrophe environnementale à venir.

C’était pour l’époque un

geste-choc.

Dans un paysage de costumes-cravates sombres et de discours convenus, le scientifique au pull rouge vif et aux virulents coups de gueule a su devenir l’icône d’un mouvement à naître : l’écologie politique.

Cinquante

ans après, il est plus difficile de frapper nos sensibilités, saturées d’images

toujours plus extrêmes. Pourtant, l’effondrement du vivant, les souffrances et

les morts climatiques sont bien là.

Blocages de

routes, sabotage de jets privés ou de terrains de golf, incursion à l’assemblée

générale de Total, décrochages de portraits du Président dans des mairies,

occupations de ZAD, projections de purée sur les vitres protégeant des tableaux

de maîtres… Les activistes du climat ne s’interdisent pas de transgresser la

loi pour ébranler les esprits.

Ces actions

illégales sont-elles légitimes ? Peut-on pratiquer la désobéissance civile pour

défendre l’intérêt commun ? Invoquer un « état de nécessité

climatique » ? Et si oui, jusqu’à quel point se justifient les atteintes

aux biens privés, publics, aux déplacements, aux personnes, à leur image ?

Interroger le

droit conduit également à constater la criminalisation croissante des actions

pour le climat. Le militantisme le plus pacifique (marches, sit-in, retranchement dans

des arbres) se trouve traduit en justice, condamné, voire réprimé au

prix de graves violences physiques sur les protestataires. Les pouvoirs publics parlent « d’éco-terrorisme »,

veulent dissoudre des associations, refusent des autorisations de manifester, lancent

des perquisitions et des assignations à résidence préventives.

Tout ceci conduit

à s’interroger sur de possibles atteintes aux libertés publiques.

Cette table

ronde fera dialoguer des spécialistes du doit avec des activistes. Il sera

question de radicalisation, de risques judiciaires, de libertés, d’usage de la

violence, d’impact sur l’opinion. De légalité et de légitimité.

Avec

Arié Alimi,

avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal et

libertés publiques

Marta

Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS, spécialiste en droit de

l’environnement et changement climatique, professeure à l’Université

Paris 1-Panthéon-Sorbonne et à Sciences

Po Paris.

Alternatiba

Paris, Extinction Rébellion, Dernière Rénovation

Modérateur :

Rémi Barroux, journaliste au Monde

La séance sera suivie d’une vent-dédicace

de livres d’Arié Alimi et de Marta Torre-Schaub

Bibliothèque Sainte-Barbe 4, rue Valette 75005 Paris

