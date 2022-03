Activ’go Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Activ’go Cité des sciences et de l’Industrie, 8 mars 2022, Paris. Activ’go

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 8 mars à 13:45

Cet atelier propose des réponses concrètes aux questions que pose la création de son activité : réfléchir à ce qu’implique la mise en œuvre d’un projet, en termes économique, personnel et organisationnel. Nous étudierons la faisabilité du projet et déterminerons vos besoins et ceux de votre projet. [13h45-17h] Des réponses concrètes aux questions que pose la création de son activité ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T13:45:00 2022-03-08T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Activ’go Cité des sciences et de l’Industrie 2022-03-08 was last modified: by Activ’go Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 8 mars 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris