Activ’Assos en scène Germond-Rouvre Germond-Rouvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Germond-Rouvre

Activ’Assos en scène Germond-Rouvre, 1 avril 2022, Germond-Rouvre. Activ’Assos en scène Germond-Rouvre

2022-04-01 – 2022-04-01

Les acteurs d'Activ'Assos de Germond-Rouvre monteront sur les planches afin de proposer spectacle dans un univers burlesque. Sur scène les personnages sont haut en couleur dans un décor étonnant. Les projecteurs et la bande-son donneront à ce spectacle toute sa dimension clownesque. Réservations au 05.49.04.07.00 ou au 05.49.04.02.08

Germond-Rouvre

Germond-Rouvre Deux-Sèvres