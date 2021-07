Sens Sens Sens, Yonne Actions familles : performances sonores avec Gonzalo Campo Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Actions familles : performances sonores avec Gonzalo Campo Sens, 26 juillet 2021, Sens. Actions familles : performances sonores avec Gonzalo Campo 2021-07-26 – 2021-07-26 Centre social des Chaillots 18 Rue Fénel

Sens Yonne EUR Découverte et pratique d’instruments de musique avec la compagnie « Le Son du Bruit ».

Inscription auprès du centre social des Chaillots. animationschaillots@mairie-sens.fr +33 3 86 65 02 94 Découverte et pratique d’instruments de musique avec la compagnie « Le Son du Bruit ».

Inscription auprès du centre social des Chaillots. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Centre social des Chaillots 18 Rue Fénel Ville Sens lieuville 48.20376#3.29076