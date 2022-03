Actions d’éducation aux médias et à l’information – Jeux : Médiasphères Bannans Bannans Catégories d’évènement: Bannans

Doubs

Actions d’éducation aux médias et à l’information – Jeux : Médiasphères Bannans, 22 mars 2022, Bannans. Actions d’éducation aux médias et à l’information – Jeux : Médiasphères Bannans

2022-03-22 17:30:00 – 2022-03-22 19:00:00

Bannans Doubs Bannans EUR 0 0 Organisé par la Communauté de Communes Frasne-Drugeon, dans le cadre de la résidence de journalisme “Actions d’éducation aux médias et à l’information”.

Animé par Emma, animatrice ados. À partir de 11 ans.

Des pirates informatiques menacent de bloquer l’accès internet sur l’ensemble de la ville. Pour les en empêcher, vous devez impérativement retrouver des codes permettant de rétablir la sécurité informatique de la ville. Les experts que vous rencontrerez sur le réseau vous aideront à y parvenir. Organisé par la Communauté de Communes Frasne-Drugeon, dans le cadre de la résidence de journalisme “Actions d’éducation aux médias et à l’information”.

Animé par Emma, animatrice ados. À partir de 11 ans.

Des pirates informatiques menacent de bloquer l’accès internet sur l’ensemble de la ville. Pour les en empêcher, vous devez impérativement retrouver des codes permettant de rétablir la sécurité informatique de la ville. Les experts que vous rencontrerez sur le réseau vous aideront à y parvenir. Bannans

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bannans, Doubs Autres Lieu Bannans Adresse Ville Bannans lieuville Bannans Departement Doubs

Bannans Bannans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannans/

Actions d’éducation aux médias et à l’information – Jeux : Médiasphères Bannans 2022-03-22 was last modified: by Actions d’éducation aux médias et à l’information – Jeux : Médiasphères Bannans Bannans 22 mars 2022 Bannans Doubs

Bannans Doubs