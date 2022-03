Actions d’éducation aux médias et à l’information – Ateliers Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Frasne Doubs Frasne EUR 0 0 Organisé par la Communauté de Communes Frasne-Drugeon, dans le cadre de la résidence de journalisme “Actions d’éducation aux médias et à l’information”.

Animé par Canopé.

De 14h à 16h : Classe d’investigation. Jeux découverte des médias.

