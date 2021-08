Saint-André Ville de Saint-André La Réunion, Saint-André Actions de sensibilisation au patrimoine dans les écoles Ville de Saint-André Saint-André Catégories d’évènement: La Réunion

Actions de sensibilisation au patrimoine —————————————- **En amont des JEP** : Actions de sensibilisation au patrimoine dans 6 classes des écoles de la ville par **l’association PASREL** _interventions dans les écoles,_ _visites guidées,_ _restitutions._ Actions de sensibilisation au patrimoine dans 6 classes Ville de Saint-André 97440 SAINT ANDRE Saint-André La Réunion

