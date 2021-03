Actions de prévention et d’information sur les réseaux sociaux Association Addictions France dans le Cher, 8 mars 2021-8 mars 2021, Bourges.

Association Addictions France dans le Cher a intensifié la communication sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, depuis le premier confinement. Ainsi, de nombreux posts d’informations et de prévention ont été proposé sur différentes pages :

– Facebook – Association Addictions France 18 : informations et messages de prévention concernant les addictions. Tout public.

– Facebook – Bamboch’ : informations liées aux consommations, comportements et harcèlement en milieu festif.

– Facebook – Maison des Adolescents du Cher : informations liées à la jeunesse et parentalité.

– Instagram – PREV’US : informations liées à la jeunesse.

La période de confinement a permis de structurer et d’harmoniser les thématiques sur les différentes pages. Le contenu est adapté en fonction des publics cibles. Pour certaines thémtiques mensuelles, les messages sont réfléchis en fonction des « dates mondiales » (sexualité en décembre, tabac en novembre, Dry Juanary en janvier,…).

Concernant le mois de mars, la thématique mensuelle s’est, de fait, orientée vers les discriminations (égalité femme/hommes, raciales, LGBT,…).

Comme sur l’ensemble des thématiques, nous crééons et partageons également des posts ou infos déjà existantes.

Des sondages et quizz sont également proposés au public afin de tester leurs connaissances ou de donner leurs avis. Des informations sont ensuite délivrées en réponse aux quizz.

Diffusion de posts spécifiques concernant la discrimination raciale sur Facebook et Instagram

