Actions de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, mars-avril 2022

Adelha, Ligue de l’enseignement des Hautes-Alpes en partenariat avec la Médiathèque municipale Michel Serres,Tallard. ——————————————————————————————————————— **Vendredi 4 mars** : clôture de réception des photos de la 7ème édition du concours photo Discrimin’actions 2022 : « Il était une fois toi, moi, nous, ici, là-bas, ailleurs » Composition du jury de pré-sélection **Mercredi** **23 mars :** Médiathèque municipale Michel Serres,Tallard, -Atelier créatif (à partir de 5ans) sur le thème « Il était une fois toi, moi, nous, ici, là-bas, ailleurs », -Temps de lecture à voix haute avec les bénévoles de l’association Lire et faire Lire. -Sélection d’ouvrages/table de lecture. **Mercredi 30 mars [10h-16h]** : Médiathèque municipale Michel Serres,Tallard Jury de pré-sélection des 15 photos du concours Discrimin’actions 2022 **Du mardi 5 avril au samedi 16 avril** : Médiathèque municipale Michel Serres,Tallard Exposition des 15 photos sélectionnées « Il était une fois toi, moi, nous, ici, là-bas, ailleurs » Animations-vote public Adelha, Ligue de l’enseignement des Hautes-Alpes en partenariat avec les collèges Marie Marvingt (Tallard) et Simone Veil (La bâtie-Neuve) —————————————————————————————————————————————— **Du 21 mars (Journée internationale pour l’élimination de la discrimination) au 8 avril :** actions de sensibilisation auprès d’un public collégiens à la prévention du racisme, de l’antisémitisme et de toutes les formes de discriminations : -Cartes de la fraternité : Correspondances – Discrimin’action : Expo photo -Lire et Faire Lire : Sélection d’ouvrages dans le champ de la prévention du racisme et de l’antisémitisme, de la défense et de la promotion des Droits de l’Homme et des principes fondamentaux de la République. Temps de lecture à voix haute. **Autres actions :** 7 et 8 avril : Formation civique et citoyenne sur le thème de la lutte contre les discriminations et autour de la valorisation de l’expo photo « Discrimin’actions »

entrées libres ou sur invitation

jury d’un concours photo et exposition des photos. Ateliers avec des collégiens.

