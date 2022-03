Actions culturelles pour les ETUDIANTS Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Actions culturelles pour les ETUDIANTS Amiens, 30 mars 2022, Amiens.

2022-03-30 14:00:00 – 2022-04-30

Dans le cadre des actions inédites gratuites du « Passeport Vie Étudiante », des actions culturelles variées sont proposées aux ETUDIANTS. En partenariat avec l'Université de Picardie Jules Verne et le Crous Amiens-Picardie #projetCVEC.

– VISITE urbaine autour des œuvres de Balkenhol, avril 2022, horaire à préciser, jauge de 20 étudiants maximum, à Saint Leu, Amiens.

– ATELIER modelage avec une plasticienne, avril 2022, à 14h (3h), jauge de 5 étudiants maximum, au Musée de Picardie, Amiens.

Tarif : activités gratuites
Réservation obligatoire : 03 22 97 14 00.

photo : G.Gillmann / Musée de Picardie

